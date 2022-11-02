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لبنان

حداداً على ماغي محمود.. هل ستلتزم المدارس والثانويات في طرابلس بقرار الحلبي؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 14:21
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عُلم أن معظم المدارس والثانويات في طرابلس والشمال ستلتزم بقرار وزير التربية عباس الحلبي بالتوقف عن التدريس والتعطيل نهار غد الخميس حداداً على الطالبة ماغي محمود.
 
 
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طرابلس

ماغي محمود

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