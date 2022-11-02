دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 37400 و37500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 37950 و38050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.