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لبنان

بعدما تم قطعها من قبل عدد من المحتجين.. إعادة فتح طريق عام الضنية محلة كفرشلان

Lebanon 24
02-11-2022 | 14:59
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بعدما تم قطعها من قبل عدد من المحتجين وذلك احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من ابناء المنطقة، أعيد فتح طريق عام الضنية في محلة كفرشلان وعاد السير إلى طبيعته. 
 
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الضنية

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