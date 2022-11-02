بعدما تم قطعها من قبل عدد من المحتجين.. إعادة فتح طريق عام الضنية محلة كفرشلان

بعدما تم قطعها من قبل عدد من المحتجين وذلك احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من ابناء المنطقة، أعيد فتح طريق عام الضنية في محلة كفرشلان وعاد السير إلى طبيعته.

Advertisement