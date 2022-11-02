خلاف يتطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جرحى... إليكم سبب الإشكال

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن خلافاً على عقار في خراج بلدة الخريبة في جرود السلسلة الشرقية تطور إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، عرف منهم "م.م" و"ع.م".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار الأمل للمعالجة.