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لبنان

خلاف يتطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جرحى... إليكم سبب الإشكال

Lebanon 24
02-11-2022 | 15:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن خلافاً على عقار في خراج بلدة الخريبة في جرود السلسلة الشرقية تطور إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، عرف منهم "م.م" و"ع.م".
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار الأمل للمعالجة.
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الخريبة

دار الأمل

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