مقدّمات نشرات الاخبار المسائية

Advertisement

بعد ثلاثة ايام على انتهاء ولاية العماد ميشال عون في رئاسة الجمهورية وفيما التحضيرات قائمة لتلاوة رسالة الرئيس عون غدا في مجلس النواب حيث تطوى الصفحة.صدر في مجال آخر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الآتي: بعد إستمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول الى رئيس توافقي يعتذر الرئيس بري عن السير قدما بهذا التوجه نتيجة الإعتراض والتحفظ, سيما من كتلتي "القوات" و"التيار".بالتوازي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفي أول مهمة في مطلع فترة خلو كرسي رئاسة الجمهورية كان يتابع لقاءاته في الجزائر حيث ألقى الكلمة باسم لبنان في القمة العربية لفت فيها الى ان لبنان الذي كان منارة الشرق تغير والرجاء يكمن في إحاطته من الأشقاء العرب والأصدقاء.ميقاتي لفت في المقابل إلى نجاحنا في ملف الترسيم البحري الجنوبي الذي نأمل ان يكون بداية مسار نحو الازدهار والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يلم شمل اللبنانيين.وأمام القمة العربية في الجزائر، وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود اعلن ان المملكة تشدد على محورية سيادة لبنان وتتطلع إلى إنتخاب رئيس جديد يمكنه توحيد اللبنانيين.في الغضون ومع بداية الفراغ الرئاسي، تصاعدت مواقف ضاغطة عربية واوروبية ودولية لاستعجال انتخاب رئيس جديد لجمهورية لبنان والحؤول دون أزمة فراغ مؤسساتي طويل الأمد.لكن تفاصيل النشرة نبدأها من فاجعة وفاة طالبة في ريعان عمرها تحت ركام سقف المدرسة...انهيار سقف إحدى الغرف داخل مدرسة الاميركان الرسمية المختلطة في جبل محسن بطرابلس أسفرLVO عن وفاة الطالبة "م. م" 16 عاما، واصابة الطالبة "ش، م" 16 عاما بكسور وجروح في ظهرها وقد نقلت الى مستشفى طرابلس...فرق الاسعاف كانت قد هرعت الى المكان بحسب عبد الكريم فياض...الأمين العام للهيأة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير تفقد مكان الحادث حيث اكد اهتمام الرئيس ميقاتي وتشديده على اجراء اللازم ووجوب قيام لجنة خبراء لمعرفة كل الاسباب والملابسات.ان يقول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في القمة العربية ان لبنان تغير . ونفهم تأكيده ان لبنان يحارب الأوبئة باللحم الحي وان شبابه هاجر . ونفهم ان يطلب ميقاتي من العرب مساعدة لبنان ... كلها امور نفهمهما ونتفهمها . لكن ما لا نفهمه ان المواطن اللبناني محكوم كلما هطلت قطرة شتاء من السماء ان يغرق بالبحيرات على الارض ، وتحديدا على الاوتسترادات الاساسية التي تربط بين المناطق اللبنانية.في الشتوة الفائتة اطلق وزير الاشغال تصريحات نارية معتبرا ان الحق على النفايات. وقد صدقنا ما قاله الوزير معتبرين ان عمل وزارته ذهب ضحية النفايات المكدسة في الشوارع! واليوم كرر علي حمية موقفه، متهما شركات النفايات والبلديات بالامر. فاذا افترضنا ان كل ذلك صحيح، هل يجوز الا يكون هناك حد ادنى من التنسيق بين الوزرات والادارات الرسمية؟ وهل مهمة المسؤول ان "ينق" كالمواطن ويحمل المسؤولية لسواه، او ان يحاول ايجاد حل للمشاكل المطروحة؟ والاهم: الا يدرك وزير الاشغال ان الاوتسترادات هي من مهامه اولا واخيرا ؟الاهمال على صعيد الاشغال يقابله اهمال مماثل على صعيد التربية. اليوم سقط سقف داخل مدرسة الاميركان الرسمية المختلطة في منطقة جبل محسن، ما أدى الى وفاة فتاة في السادسة عشرة من عمرها وجرح رفيقة لها.السبب ان المبنى رمم بطريقة عشوائية على ما يبدو، كما ان الرقابة داخل المدرسة ضعيفة، او غير موجودة أساسا. فهل مسموح ان تذهب فتاة في ربيع العمر الى المدرسة لتبني مستقبلها، فتصبح في لحظة واحدة من الماضي ومن الذكريات؟وبالاذن من وزير التربية ، فان الامر لا يتعلق هنا بالقدر، كما قال، بل باهمال قاتل يبدأ من الذين تولوا الكشف من وزارة التربية وصولا الى المديرين والمسؤولين في المدرسة. فهل من يحاسب قبل ان يقع تلامذة آخرون ضحية القضاء والقدر؟نيابيا، انتظار لجلسة الغد التي يتوقع ان تكون حامية، خصوصا انها ستبدأ كما تردد بكلمة لميقاتي، على ان تكون هناك ايضا كلمة لباسيل. فهل تفجر جلسة الغد القلوب المليانة وتكرس القطيعة نهائيا بين التيار الوطني الحر وعدد من القوى السياسية، ما يطيل عمر "فخامة الشغور" في قصر بعبدا؟لا حوار .. ثلاثية ال”لا رئيس” وال”لا حكومة”، فرضها ال “لا توافق” الذي يحكم المشهد السياسي اللبناني حتى الصميم، ما دفع بالرئيس نبيه بري الى الاعتذار عن الدعوة للحوار ..اما الدعوة لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون التي ارسلها الى المجلس النيابي قبل انتهاء ولايته، فستكون غدا، على امل الا تكون المواقف على حدتها فوق منابر المزايدات، ما يزيد الازمة المصبوبة على رؤوس اللبنانيين ويصعب حالهم ..ومع هذه الحال قرر الرئيس نجيب ميقاتي الاستجارة من الرمضاء بالنار، ذهب الى قمة “لم الشمل العربي” طالبا المساعدة لبلد الارز، وبين المتجمعين هناك من يعمل ليل نهار لاحراق كل مساحات لبنان الخضراء بحقده وحصاره او باطاعة قرار ولي امره الاميركي بخنق لبنان واهله.. وجولات التحريض بين المناطق اللبنانية باسم الدبلوماسية والأخوة العربية – كما الغاز والكهرباء الممنوعين عن اللبنانيين – بعض دليل ..في دليل اضافي على المأساة التي يعيشها القطاع التعليمي في لبنان، ماغي محمود – شهيدة العجز او التقصير، التي قضت على مقاعد الدراسة في منطقة جبل محسن بطرابلس، اثر انهيار اجزاء من سقف صفها الذي لم يعرف الترميم، كما اصيبت احدى زميلاتها في المدرسة الرسمية المصابة اصلا بكل انواع الترهل نتيجة الواقع المالي للدولة..ونتيجة السرقة الموصوفة لاموال المودعين، تكرر حادث اقتحام المصارف، والمحطة اليوم كانت الحازمية، حيث اقتحم مودعان المصرف مطالبين باموالهما المحتجزة، فاحتجزا والموظفين داخل المبنى المحاصر من قبل القوى الامنية بامر قضائي، دون نتيجة حتى الآن..في فلسطين المحتلة نتائج اولية للانتخابات تؤكد زيادة التطرف والعدوانية في المجتمع الصهيوني المرتبك ، ما اعاد بنيامين نتنياهو على اجنحة من يسمون باليمين المتطرف. نتيجة لا تهم الفلسطينيين الذين يخوضون حربا وجودية مع هذا الكيان، فكل المتنافسين لديهم اوجه لعملة واحدة، وعملية الفدائي الاستشهادي حابس ريان قرب رام الله هي العلامة الفلسطينية التي ستطبع على كل وجوه هؤلاء..اما اوجه المؤامرة ضد ايران فقد باتت واضحة، وللاميركيين واتباعهم يد في الحرب المركبة التي تخاض ضد الجمهورية الاسلامية كما اشار الامام السيد علي الخامنئي امام مجموعة من الشباب الايراني .وفي اليوم الثاني بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، لم تنته أزمات البلد، فلم يسلم سلاح حزب الله، ولم تسلك علاقات لبنان العربية والدولية طريق التعافي، ولم ينخفض الدولار، ولم تؤمن الكهرباء أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين، ولم يعش اللبنانيون أحلى عيشة، وفق التوقعات السخيفة التي كانت تروج لها حفنة سياسية وإعلامية احتلت الشاشات ومواقع التواصل على مدى ثلاث سنوات، بدفع من حقدها الأعمى أو تمويلها المعروف أو ولائها المكشوف، الذي كبد لبنان انهيارا اقتصاديا وماليا، تحت وابل من الشعارات التي لم تنتج في السياسة إلا تمثيلا نيابيا مائعا ضائعا، يكاد لا يختلف عن ممارسات المنظومة الفاسدة في شيء.أما في التطورات السياسية، فالأبرز اليوم سحب رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته الحوارية حول الانتخابات الرئاسية، لسبب معلن هو عدم تجاوب بعض الكتل، التي لم يسم بينها الا التيار والقوات، علما أن سمير جعجع كان سبق له وأعلن قبل ايام استعداده لتلبية الدعوة. غير ان السبب المضمر لسحب المبادرة، هو وفق انطباع نواب القوات والكتائب وقوى التغيير، أن الرئيس نبيه بري فقد صفته الجامعة بمجرد اشتراكه مع قوى اخرى في لعبة الورقة البيضاء، مساهما وفق تلك الاطراف بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، ثم ادعاء الحرص على ملء الشغور بالحوار.أما على الضفة المقابلة، فكلام النائب جبران باسيل كان واضحا امس، اذ قال: “كنا موافقين على الحوار من ناحية المبدأ، لكن هناك ما يحتاج الى معالجة “فأنا ما بقدر روح عند حدا عم يسبني”.وفي غضون ذلك، وعشية جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، بدا واضحا أن تفاهما جرى على اقتصار عمل الحكومة الميقاتية على تصريف الاعمال بالمعنى الضيق. أما اجتماعات مجلس الوزراء، فلن تتم، وإذا حدث ما يقتضيها، فلن تتم الدعوة اليها الا بالتوافق مع الافرقاء المعترضين.تبقى اخيرا، نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي تخوف البعض من اثرها على اتفاق الترسيم، لتأتي الطمأنة أميركيا عبر نجيب ميقاتي، الذي أكد ضمان واشنطن للاتفاق الذي بات مسجلا لدى الامم المتحدة. أما بداية النشرة فمن وثائقي الجنرال في جزئه الثاني والعشرين.لم يكن ينقص العالم الغارق في ازماته، سوى فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المبكرة.فوز نتنياهو بحسب النتائج الاولية، امن حصول معسكره، على غالبية نيابية ستتيح له تشكيل حكومة، يجمع المراقبون انها الاكثر تطرفا منذ قيام اسرائيل.هكذا حكومة، تضع الدولة العبرية اولا امام فرضيتين:فرضية المواجهة، التي جاهر بها فريق الفائزين، مؤكدا ان الوقت حان لكي نعود اسياد بلادنا، مع ما يحمل ذلك من تداعيات على الفلسطينيين في الداخل والضفة والقطاع من جهة، وعلى علاقات تل ابيب مع دول العالم بدءا من واشنطن من جهة اخرى.وفرضية المخاطرة باسرائيل، نتيجة هكذا مواجهة، يخوضها ائتلاف المتطرفين، وهي التي يروج لها "المعسكر الرسمي" الخاسر للانتخابات.الاكيد الان، ان القلق يسود الفلسطينيين، والترقب يسود العالم، فيما برز اعلان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان اليوم انه سيبحث قريبا مع نظيره الاوروبي جوزيف بوريل آخر التفاهمات في شأن مفاوضات فيينا وقرب ارسال وفد ايراني للتفاوض مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية .هذا في وقت اعلنت الدول العربية في قمة "جمع الشمل " في الجزائر تمسكها بمبادرة السلام العربية لعام 2002 والالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي .ولكن الاهم في بيان القمة الختامي هو الاعلان عن حتمية توحيد الجهود العربية، تزامنا مع حال الاستقطاب الراهنة على الساحة الدولية والتي تنبئ ببوادر اعادة تشكيل موازين القوى العالمية .القمة العربية تناولت في بيانها لبنان، فجددت تطلعها لتنفيذ الحكومة الاصلاحات وانتخاب مجلس النواب لرئيس جمهورية .هذا فيما اكد الرئيس نجيب ميقاتي من الجزائر، ان فوز نتنياهو لن يؤثر على اتفاق ترسيم الحدود البحري مع اسرائيل .موقف ميقاتي، دعمه الياس بو صعب، المكلف من قبل رئيس الجمهورية السابق ميشال عون التفاوض في ملف الترسيم، اذ اكد ان لبنان حصل على الضمانات الأميركية الكافية بأن هذا الاتفاق لا يلغى بسهولة، وان تأثير انسحاب أي فريق منه كبير على لبنان واسرائيل .ساعات وتعلن النتائج الرسمية للانتخابات الاسرائيلية، ليبدأ العمل على تأليف حكومة، ينتظر العالم تكوينها واهدافها وانعكاساتها .