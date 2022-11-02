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لبنان

عز الدين تواصلت مع الحلبي وبدران في شأن أولاد اللبنانية المتزوجة من اجنبي.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 15:33
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 أجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين، سلسلة اتصالات بوزير التربية القاضي عباس حلبي، وبرئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، بهدف التوصل الى قرار يتم بموجبه التعاطي بالتساوي بين الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعة اللبنانية، وأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي لناحية رسوم التسجيل. 
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وطالبت عز الدين وزير التربية باتخاذ تدابير تسمح بهذا الاجراء.
 
 
وأشارت إلى أنها سبق أن تقدمت باقتراح قانون يقضي بمنح ابناء اللبنانيات المتزوجات من اجنبي الحقوق المدنية والاجتماعية، ريثما يبت موضوع الجنسية الا أن الاقتراح لم يلق تجاوبا من بعض الجهات السياسية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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