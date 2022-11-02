بيان لمعهد البحوث الصناعية في شأن تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة

أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا في شأن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها، خلال شهر تشرين الأول 2022.

Advertisement

وجاء البيان وفق الآتي:البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.495 بيان جمركيالبيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Pre-shipment) 31 بيان جمركيالبيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 631 بيان جمركيالبيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 655 بيان جمركيالبيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.178 بيان جمركيالبيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.394 بيان جمركيالبيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 47 بيان جمركيوتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (33) ، بلاط سيراميك وأدوات صحية (7) ، اجهزة طاقة (3) ، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات(1) ، زيت هيدروليك (1).