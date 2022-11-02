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لبنان
ضمانات من دولة كبرى للبنان
Lebanon 24
02-11-2022
|
19:40
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تلقى لبنان ضمانات من دولة كبرى أن لا تأثير مباشراً لنتائج الانتخابات الإسرائيلية على اتفاقية الترسيم البحري، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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