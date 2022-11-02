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لبنان
جرس إنذار
Lebanon 24
02-11-2022
|
19:44
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يقول عارفون أن جرس إنذار بعثت به دوائر المالية، ملخصة أن لا رواتب منتظمة أو زيادات ما لم يدخل العمل بالدولار الجمركي حيّز التنفيذ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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