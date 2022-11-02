23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المجلس الدستوري يستكمل اليوم "القرارات" بشأن الطعون
Lebanon 24
02-11-2022
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد البتّ في الدفعة الأولى من الطعون النيابية الـ15 المقدّمة أمام المجلس الدستوري، والذي أفضى إلى ردّ 5 طلبات من دون تسجيل أي مفاجآت قد تؤثّر على توزيع الخارطة البرلمانية وانعكاسها على مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي دخل مسلسل الفراغ مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في ظلّ غياب التوافق بين الكتل أو بروز مؤشرات إيجابية قد تدفع الإستحقاق المأزوم نحو خواتيمه الديمقراطية المرتجاة، أكّد أحد أعضاء المجلس الدستوري لـ»نداء الوطن»، أن «المجلس سيستأنف جلساته اليوم لاستكمال البتّ في الطعون النيابية الـ10 المتبقية على طاولته»، مُستبعداً إصدارها كلّها.وعمّا ستفضي إليه الطعون من إبطال نيابات أو إعادة انتخاب أو ردّها، أشار إلى أنّ «القرار سيتخذ في الجلسة بعد الإنتهاء من دراسة الملفات ليُبنى على الشيء مقتضاه».وتتوزّع الطلبات الـ10 المُنتظرة أمام المجلس الدستوري على الشكل التالي: - جوزيفين زغيب ضدّ النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان. - حيدر زهر الدين عيسى ضدّ النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار. - إيلي شربشي ضدّ النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى. - النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، إيهاب مطر، فراس السلوم، في دائرة الشمال الثالثة. - النائب السابق أمل أبو زيد ضدّ النائب سعيد الأسمر عن مقعد جزين. - زينة كمال منذر ضدّ النائب فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السنّي في بيروت الثانية. - جاد غصن ضدّ النائب رازي الحاج عن المقعد الماروني في المتن والنائب أغوب بقرادونيان عن المقعد الأرمني في المتن. - حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضدّ النائب إيهاب مطر عن المقعد السنّي في طرابلس وفراس السلوم عن المقعد العلوي في طرابلس. - سيمون صفير ضدّ نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان - جبيل عن المقعد الماروني. - واصف الحركة ضد النائب فادي علامة عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا.يُذكر أن المجلس الدستوري ردّ في جلسته الأولى الطلبات المقدّمة من بول حامض على الياس الخوري (طرابلس) ومحمد شفيق حمود على بلال الحشيمي (زحلة) وابراهيم عازار على سعيد الأسمر (جزين) وطانيوس محفوظ على جميل عبود (طرابلس) و»الأمل والوفاء» على فراس حمدان (حاصبيا مرجعيون).
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة من المصارف بشأن الدولار.. إليكم ما قد يحصُل
Lebanon 24
خطوة من المصارف بشأن الدولار.. إليكم ما قد يحصُل
04:15 | 2022-11-02
02/11/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجل فنان شهير غرقاً (صورة)
Lebanon 24
وفاة نجل فنان شهير غرقاً (صورة)
08:20 | 2022-11-02
02/11/2022 08:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حداد على ماغي محمود
Lebanon 24
حداد على ماغي محمود
06:42 | 2022-11-02
02/11/2022 06:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري لن يُلدغ من الجحر مرتين وعون: "لا أحد يمكنه ان يشطبني"
Lebanon 24
الحريري لن يُلدغ من الجحر مرتين وعون: "لا أحد يمكنه ان يشطبني"
06:00 | 2022-11-02
02/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟
Lebanon 24
ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟
09:51 | 2022-11-02
02/11/2022 09:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2022-11-03
باسيل وحيداً في معركة محسومة النتائج!
03:52 | 2022-11-03
وقفة احتجاجية لمجموعة من المودعين والمحامين امام قصر العدل
03:48 | 2022-11-03
منخفض جوي من تركيا إلى لبنان.. أجواء باردة وثلوج في هذا الموعد!
03:45 | 2022-11-03
هل يكسر إجتماع الصيفي الجمود الرئاسيّ؟
03:34 | 2022-11-03
إليكم إصابات ووفيات كورونا الجديدة في لبنان (صورة)
03:30 | 2022-11-03
الحجوزات بدأت.. أوروبيون وعرب قريبا في لبنان
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
03/11/2022 10:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
03/11/2022 10:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
03/11/2022 10:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact