23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي يفتح أبواب الحوار
Lebanon 24
02-11-2022
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار": أطلق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دينامية جديدة بشأن الملف الرئاسي، ومضى في نقاش حول لائحة أسماء بطريقة تشير الى اقتناعه بفكرة أن يكون هناك توافق إسلامي - مسيحي على الرئيس الجديد، وأنه كما يعارض فكرة أن يفرض المسلمون على المسيحيين رئيساً، يرفض إلزام المسلمين باختيار رئيس لا يتوافقون معه في المسائل الوطنية الرئيسية.ورغم تركيز الراعي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإبلاغه من يهمّه الأمر أنه لن يتناول موضوع الحكومة من زاوية خلافية، إلا أنه مقتنع بأن حكومة ميقاتي لا يمكنها الحلول محل رئيس الجمهورية، ناصحاً بعدم ذهاب المسؤولين عنها الى خطوات تعبّر عن رغبة مبيّتة في تجاوز موقع الرئاسة، وداعياً في الوقت نفسه الى فتح جميع قنوات الحوار من أجل التفاهم على الملف الرئاسي وأولويته.
Advertisement
وفي الأسبوعين الماضيين، أجرى الراعي مباشرة، أو من خلال موفدين، جولة من اللقاءات شملت أبرز القيادات اللبنانية الإسلامية والمسيحية. وحصل تواصل مباشر بينه وبين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، مشدداً لهما على أن الاتفاق المسيحي – المسيحي يسهّل الاتفاق مع بقية اللبنانيين على الرئيس الجديد. كما تواصل مع بري عبر زيارة للنائب علي حسن خليل إلى بكركي، وكذلك مع حزب الله، للبحث في مواصفات الرئيس المقبل، وصولاً الى تبادل الآراء حول أسماء مرشحين لا يشكلون استفزازاً لأيّ قوة رئيسية في البلاد، ويمكنهم أن يؤدّوا دوراً إنقاذياً في المرحلة المقبلة، وإعادة التواصل مع العالم العربي والغرب.
الراعي الذي كان مهتماً بمعرفة موقف ثنائي أمل – حزب الله سمع كلاماً واضحاً بعدم وجود أي فيتو على أي مرشح مسيحي توافقي، وأن فكرة مرشح المواجهة من شأنها تعطيل مهمة انتخاب الرئيس. لكن حزب الله كان حاسماً، بصورة قاطعة، برفض اعتبار سمير جعجع مرشحاً طبيعياً، من دون أن يعطي أي موقف من أي مرشح آخر، علماً بأن الحزب سبق أن ابلغ الراعي وقيادات مسيحية أخرى أنه سيكون الى جانب أي توافق مسيحي - مسيحي على رئيس يضمن الوحدة الوطنية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة من المصارف بشأن الدولار.. إليكم ما قد يحصُل
Lebanon 24
خطوة من المصارف بشأن الدولار.. إليكم ما قد يحصُل
04:15 | 2022-11-02
02/11/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجل فنان شهير غرقاً (صورة)
Lebanon 24
وفاة نجل فنان شهير غرقاً (صورة)
08:20 | 2022-11-02
02/11/2022 08:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حداد على ماغي محمود
Lebanon 24
حداد على ماغي محمود
06:42 | 2022-11-02
02/11/2022 06:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري لن يُلدغ من الجحر مرتين وعون: "لا أحد يمكنه ان يشطبني"
Lebanon 24
الحريري لن يُلدغ من الجحر مرتين وعون: "لا أحد يمكنه ان يشطبني"
06:00 | 2022-11-02
02/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟
Lebanon 24
ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟
09:51 | 2022-11-02
02/11/2022 09:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2022-11-03
باسيل وحيداً في معركة محسومة النتائج!
03:52 | 2022-11-03
وقفة احتجاجية لمجموعة من المودعين والمحامين امام قصر العدل
03:48 | 2022-11-03
منخفض جوي من تركيا إلى لبنان.. أجواء باردة وثلوج في هذا الموعد!
03:45 | 2022-11-03
هل يكسر إجتماع الصيفي الجمود الرئاسيّ؟
03:34 | 2022-11-03
إليكم إصابات ووفيات كورونا الجديدة في لبنان (صورة)
03:30 | 2022-11-03
الحجوزات بدأت.. أوروبيون وعرب قريبا في لبنان
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
03/11/2022 10:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
03/11/2022 10:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
03/11/2022 10:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact