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لبنان
"تريّث" في بدء العمل بالدولار الجمركي!
Lebanon 24
03-11-2022
|
00:03
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كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": مع اقتراب موعد سير العمل بالموازنة التي من المفترض أن يؤازرها بند رفع الرسم الجمركي 10 أضعاف لتوفير الواردات لخزينة الدولة ومعها تسديد الرواتب للإدارات العامة التي رفعت، من دون التسبب بمزيد من التضخم، يسري الحديث في أوساط حكومية أن الدولار الجمركي لن يتغيّر خلال الأيام القليلة المقبلة. وعلمت "نداء الوطن من مصادر مطلعة أنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ القرار ببدء السير بدولار الـ15 ألف ليرة للجمارك مع نشر الموازنة في الجريدة الرسمية. أما السبب فيعود وفق مصدر مطّلع الى عدم إنجاز الترتيبات المالية المواكبة لها، في حين أن مصادر أخرى معنية أشارت الى ان السبب وراء التريّث والتمهّل هو "المناخ السلبي المخيّم على البلاد". وبما أن الأجواء التي كانت سائدة لغاية الأمس أن سريان الدولار الجمركي الجديد يبدأ بالتوازي مع الموازنة المرتقب أن يبدأ العمل بها خلال أيام معدودة، نبّه المستوردون الى ضرورة اتّضاح الرؤية حول المواد التي ستطاولها الرسوم الجمركية. فأثارت نقابة مستوردي المواد الغذائية مسألة "عدم إصدار المراجع المعنية في الدولة اللوائح التي تتضمّن سلعاً ومواد غذائية تمت إضافتها الى تلك المعفاة من الرسوم الجمركية". ونبّهت الى أن هذا الأمر سيخلق إرباكاً في قطاع المواد الغذائية عندما تصبح الموازنة نافذة بمختلف بنودها ومن ضمنها رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة. وأوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ"نداء الوطن" أن ارتفاع سعر الرسم الجمركي 10 أضعاف سيزيد من قيمة السلعة. فالنسبة المحدّدة على الملح المستورد تبلغ 10% والجبنة 25% (حسب الأصناف)، والمعلبات والخُضار 35% . وبالتالي اذا فرض على علبة الفطر المحدد رسمها بنسبة 35%، رسم آخر وفق سعر 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، مثلاً سيطرأ على سعر العلبة زيادة في الرسم بنسبة 40% وفق سعر صرف بقيمة 37500 ليرة وفي السعر 14% فيرتفع سعرها الى70 ألف ليرة من 60 ألف ليرة وهو رقم مرتفع أصلاً"، معتبراً أن "المنتجات الغذائية المستوردة ذات الرسم الجمركي المرتفع والتي لا تكفي المنتجات المثيلة لها حاجة السوق أو لا تصنّع مثلها محلياً يجب أن تخفّض نسبة الرسم عليها عند زيادة "الجمرك" 10 اضعاف". أما بالنسبة الى المواد الأولية الصناعية فأكد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي لـ"نداء الوطن" أنها "معفاة من "الجمارك" كونها تستخدم في الصناعة المحلية، وهذا الأمر يشكّل حماية للصناعة المحلية"، ولكن يُحكى عن خفض بعض الرسوم أو إعفائها على منتوجات مستوردة".
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