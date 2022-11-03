بعد أكثر من 12 ساعة... عملية اقتحام "الاعتماد اللبناني" في الحازمية وصلت الى خواتيمها

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه قرابة الساعة الثالثة فجراً، إنتهت عملية إقتحام "بنك الإعتماد اللبناني" في منطقة الحازمية.

ووفقا للمعلومات، قام المودوعون بتسليم انفسهم لعناصر قوى الامن، وتم توقيفهم وسوقهم الى نظارة قصر العدل في بعبدا.

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وفي سياق متصل، أشارت "الوكالة الوطنية للاعلام"، الى أن القوى الامنية أوقفت فجرا المودعين الثلاثة ابراهيم بيضون، علي الساحلي، كاترين العلي ومعهم المحامي رامي عليق وهم كانوا اقتحموا امس مصرف "الاعتماد اللبناني" في الحازمية، كما اخرجوا بسلام موظفي المصرف الذين كانوا محتجزين في الداخل.

والموقوفون موجودون في نظارة قصر العدل في بعبدا في انتظار التحقيقات واجراء المقتضى القانوني.