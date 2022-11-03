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لبنان

في الاغتراب... حادث سير يخطف حياة شابة لبنانية ( صور)

Lebanon 24
03-11-2022 | 00:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة إبنة بلدة أنفه في شمال لبنان، الشابة "جيني أمين توفيق جوهر" بعد تعرضها لحادث سير في مدينة هليفاكس في كندا.
 
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