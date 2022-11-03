في طرابلس... مجهولون يطلقون النار على احد المواطنين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على إطلاق النار باتجاه احد الاشخاص عند مدخل السوق "العريض" في طرابلس، ما ادى الى إصابته في قدمه.

وعلى الفور حضر عناصر الصليب الاحمر اللبناني الى مكان الحادثة وتم نقل المصاب الى احد مستشفيات المنطقة، فيما فرّ مطلقو النار الى جهة مجهولة.