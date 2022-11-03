هل يكسر إجتماع الصيفي الجمود الرئاسيّ؟

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أشارت أوساط معارضة إلى أنّه لم يتمّ تأمين الإجماع حتّى اللحظة حول مرشّحٍ تسير به كتل "المعارضة"، وتوقّعت أنّ تبقى أصواتها مشتّتة في حال دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجلسة إنتخاب، بعد مناقشة رسالة الرئيس ميشال عون اليوم.ووصفت كلّ الإجتماعات التي تضمّ كتلاً معارضة بالجيّدة، وآخرها لقاء الصيفي الذي جمع 27 نائباً، لكنّها ليست كافية لكسر الجمود، فالتشديد على إجراء الإنتخابات الرئاسيّة شيءٌ، وعدم التباحث والإتّفاق على أسماء مرشّحين ينالون دعماً وازناً شيءٌ آخر.