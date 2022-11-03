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لبنان
تحرك اغترابي تحسبا لمرحلة "انشقاق"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-11-2022
|
04:15
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تتوقع مصادر سياسية مطّلعة ان تشهد مرحلة الفراغ الرئاسي المرتقب تشتتاً علنياً في اكثر من حزب بارز ، الامر الذي دفع اكثر من قيادي في احد الاحزاب للسفر الى الخارج والتنسيق مع كوكبة اغترابية تحضيرا لهذه المرحلة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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