تحرك اغترابي تحسبا لمرحلة "انشقاق"

تتوقع مصادر سياسية مطّلعة ان تشهد مرحلة الفراغ الرئاسي المرتقب تشتتاً علنياً في اكثر من حزب بارز ، الامر الذي دفع اكثر من قيادي في احد الاحزاب للسفر الى الخارج والتنسيق مع كوكبة اغترابية تحضيرا لهذه المرحلة.

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