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لبنان

تحرك اغترابي تحسبا لمرحلة "انشقاق"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2022 | 04:15
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تتوقع مصادر سياسية مطّلعة ان تشهد مرحلة الفراغ الرئاسي المرتقب تشتتاً علنياً في اكثر من حزب بارز ، الامر الذي دفع اكثر من قيادي في احد الاحزاب للسفر الى الخارج والتنسيق مع كوكبة اغترابية تحضيرا لهذه المرحلة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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