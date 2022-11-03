الراعي عن انتخاب الرئيس: الاتفاق على شخص يكون بالتصويت والتشاور

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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار يشارة بطرس الراعي أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون اذا جلسوا على طاولة واحدة، قائلا في حديث للـLBCI على هامش ملتقى البحرين للحوار: "بما انهم غير جاهزين للجلوس على طاولة واحدة، انا دعيت الى مؤتمر خاص بالدولة باشراف الامم المتحدة لحل النقاط الخلافية".وعن الاستحقاق الرئاسي، أشار الى أن "الحوار الآن هو بالإتجاه الى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول الى نتيجة". وقال: "لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور".