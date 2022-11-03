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لبنان

الراعي عن انتخاب الرئيس: الاتفاق على شخص يكون بالتصويت والتشاور

Lebanon 24
03-11-2022 | 03:07
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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار يشارة بطرس الراعي أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون اذا جلسوا على طاولة واحدة، قائلا في حديث للـLBCI على هامش ملتقى البحرين للحوار: "بما انهم غير جاهزين للجلوس على طاولة واحدة، انا دعيت الى مؤتمر خاص بالدولة باشراف الامم المتحدة لحل النقاط الخلافية".
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وعن الاستحقاق الرئاسي، أشار الى أن "الحوار الآن هو بالإتجاه الى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول الى نتيجة". وقال: "لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور".
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