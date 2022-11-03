إليكم إصابات ووفيات كورونا الجديدة في لبنان (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات كورونا أنه تم تسجيل "77 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1218923، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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