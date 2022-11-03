منخفض جوي من تركيا إلى لبنان.. أجواء باردة وثلوج في هذا الموعد!

شهد لبنان أمس الأربعاء أمطارا غزيرة في مختلف المناطق اللبنانية حوّلت الطرقات إلى سيول لاسيما على أوتوستراد جونية.

وفي هذا الإطار، أشارت صفحة Lebanon Weather Forecast إلى ان كميّة الأمطار التي هطلت على ساحل خليج جونيه أمس تخطّت الـ 60ملم في غضون ساعة، وترافقت بانخفاض حادّ بدرجات الحرارة من 24 درجة إلى 14 درجة (-10) بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر. وهذا الرقم يُشكّل 7% من الكميّة التي تتساقط طيلة الموسم.

Advertisement

إلى ذلك، أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان كتلا قطبية تتجه نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط على طبقة 700hpa ما يوازي ارتفاع 3000 متر اعتباراً من يوم الاحد المقبل، فتنخفض الحرارة على هذه المرتفعات الى -2، تزامناً مع وصول منخفض جوّي نحو جنوب شرق تركيا الامر الذي سيسبب بأجواء باردة، مثلجة على المرتفعات (ما فوق 2600متر)، وممطرة في المناطق اللبنانية والسورية (الغربية).

طقس الأيام المقبلة:

الخميس: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.