Advertisement

لبنان

منخفض جوي من تركيا إلى لبنان.. أجواء باردة وثلوج في هذا الموعد!

Lebanon 24
03-11-2022 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1007012-638030683130975534.jpg
Doc-P-1007012-638030683130975534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شهد لبنان أمس الأربعاء أمطارا غزيرة في مختلف المناطق اللبنانية حوّلت الطرقات إلى سيول لاسيما على أوتوستراد جونية.

 

وفي هذا الإطار، أشارت صفحة Lebanon Weather Forecast إلى ان كميّة الأمطار التي هطلت على ساحل خليج جونيه أمس تخطّت الـ 60ملم في غضون ساعة، وترافقت بانخفاض حادّ بدرجات الحرارة من 24 درجة إلى 14 درجة (-10) بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر. وهذا الرقم يُشكّل 7% من الكميّة التي تتساقط طيلة الموسم.

 

 
Advertisement
 
 
 

إلى ذلك، أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان كتلا قطبية تتجه نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط على طبقة 700hpa ما يوازي ارتفاع 3000 متر اعتباراً من يوم الاحد المقبل، فتنخفض الحرارة على هذه المرتفعات الى -2، تزامناً مع وصول منخفض جوّي نحو جنوب شرق تركيا الامر الذي سيسبب بأجواء باردة، مثلجة على المرتفعات (ما فوق 2600متر)، وممطرة في المناطق اللبنانية والسورية (الغربية).

 

طقس الأيام المقبلة:

الخميس: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط الرذاذ في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية.

 

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

 

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة.

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:40 | 2022-11-03
08:00 | 2022-11-03
06:00 | 2022-11-03
09:12 | 2022-11-03
09:11 | 2022-11-03
09:02 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website