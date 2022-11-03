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لبنان

لقاحات الكوليرا وصلت بيروت.. وهذه الفئة المستهدفة

Lebanon 24
03-11-2022 | 04:44
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أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض إلى أنّ "وضع البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي بيئة حاضنة للكوليرا"، لافتاً إلى أنّ "هناك بلديات كانت سبّاقة في حماية مناطقها من الوباء".

وأضاف في حديث لـ"صوت لبنان": "الموضوع ليس خارجاً عن السيطرة، لكن في حال لم نعمل بسرعة وبانتباه يُمكن أن يصبح خطيراً وتخرج عن السيطرة، لذلك يجب ألا نصل إلى الكوليرا المستوطنة".
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كما لفت أبيض إلى أنّ "العدد الأول من اللقاح المضاد للكوليرا الذي حصلنا عليه، سيُعطى للفريق الطبي و600 ألف من هذه اللقاحات ستكون للذين تتخطّى أعمارهم الـ60 سنة وستدفع ثمنها المفوضية العليا للاجئين"، وتابع: "نعمل على الدفعة الثانية، واللقاحات هي مجانية، واللقاح سنويّ عن طريق الفم وآثاره الجانبية ضئيلة".
 
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