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لبنان

النائب فرنجيه: لانتخاب رئيس جديد قريب من الشباب ومدرك لطموحاتهم

Lebanon 24
03-11-2022 | 04:32
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اعتبر النائب طوني فرنجيه انه من حسن الحظ "ان لبنان لا يزال يتمتع بهامش كبير ومهم من الاستقرار الأمني، الا ان ما ينقصه فعلا هو الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. لذلك لطالما اصرّينا على ضرورة الانفتاح والتواصل ومدّ يد التعاون بايجابية بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، فبدون هذا النفس وهذه الطريقة بالتعاطي ستستمر دوامة المناكفات والنكايات والعناد التي سبق وأطاحت بمختلف المشاريع الممكنة".
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واشار فرنجيه خلال رعايته الحفل الختامي لمسابقة "NASA Space Apps"، في جامعة الروح القدس، الى ان "نقطة البداية لعودة مفاهيم التواصل والانفتاح الى المجتمع اللبناني يجب ان تكون من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قريب من الشباب ومدرك لطموحاتهم وصعوباتهم ومشاكلهم وامكانياتهم، ومن العمل ايضا على تشكيل حكومة قادرة على التخطيط والانجاز لخدمة الشباب ومختلف مكونات المجتمع".

وقال: "الرئيس الذي نريده، لا بد له من ان يتعامل مع الشباب كمواطنين متساوين بعيدا عن اي انتماء ديني او مذهبي او حزبي ولا بد له من ان يؤكد لهم ان الحوار مع أبناء جيلهم المختلفين عنهم حق وواجب لهم".

وأكد فرنجيه ان " الرئيس المقبل للبلاد، لا بد له من ان يتمسك بقيم الحوار، فيعمل على تعزيزه بين أبناء الوطن الواحد ما يضمن مستقبلا أفضلا للاجيال المقبلة التي من حقها ان نؤمن لها الظروف الملائمة لتتمكن من الابداع في عالم الفن والمعرفة والثقافة وغيرها".

وختم معتبرا ان " الأزمة مهما اشتدت لابد لها من ان تزول لتبقى مخططاتنا التي تصنع منا جيلا أكثر قوة ونضجا وانفتاحا وتفهما".
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