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لبنان

حزب يعلن مقاطعة جلسة مجلس النواب اليوم.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-11-2022 | 04:55
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أعلن حزب "تقدُّم" مقاطعة جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق، "بعد تحطيم السلطة المالية خدمة لمافيا المصارف، وتهشيم السلطة القضائية حماية للمجرمين خصوصاً مجرمي تفجير المرفأ، وتدمير السيادة الوطنية بصفات مشبوهة محمية بسلاح خارج الدولة".
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وقال: "نكرّر مطالبتنا رئيس المجلس بالدعوة لجلسات مكثفة فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية عملاً بالمادة ٧٤ من الدستور والمادة ٧٥ التي تنص على أنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر".
 
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