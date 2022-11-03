حزب يعلن مقاطعة جلسة مجلس النواب اليوم.. اليكم التفاصيل

بعد تحطيم السلطة المالية خدمة لمافيا المصارف، وتهشيم السلطة القضائية حماية للمجرمين خصوصاً مجرمي تفجير المرفأ، وتدمير السيادة الوطنية بصفات مشبوهة محمية بسلاح خارج الدولة، ها قد دخلنا مرحلة القضاء على السلطة التنفيذية عبر فراغ منظّم يراد منه تكريس السرقات والنهب. pic.twitter.com/Td5oWC11xa
— Najat Aoun Saliba (@najat_saliba) November 3, 2022
بعد تحطيم السلطة المالية خدمة لمافيا المصارف، وتهشيم السلطة القضائية حماية للمجرمين خصوصاً مجرمي تفجير المرفأ، وتدمير السيادة الوطنية بصفات مشبوهة محمية بسلاح خارج الدولة، ها قد دخلنا مرحلة القضاء على السلطة التنفيذية عبر فراغ منظّم يراد منه تكريس السرقات والنهب. pic.twitter.com/Td5oWC11xa