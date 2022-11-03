كلية السياحة تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة اختصاصيين

أعلنت كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية في بيان، عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة من أصحاب الاختصاص للتدريس في مرحلتي الإجازة والماستر للعام الجامعي 2022 – 2023 وفقًا للمؤهلات الآتية:

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أستاذ متخصص في الاقتصاد من حملة الدكتوراه في الاقتصاد



أستاذ متخصص في الإحصاء من حملة الدكتوراه في الإحصاء

أستاذ متخصص في إدارة الفنادق من حملة الماستر على الأقل في إدارة الفنادق مع وحدة مسار في الاختصاص، إضافة إلى خبرة عملية لا تقل مدتها عن خمس سنوات في أحد أو كافة المجالات الآتية: إدارة الحفلات Banqueting ، الاستشارات والدراسات الفندقية وإدارة فنادق خمسة نجوم