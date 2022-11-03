كلية السياحة تعلن حاجتها للتعاقد مع أساتذة اختصاصيين

أعلنت كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية في بيان، عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة من أصحاب الاختصاص للتدريس في مرحلتي الإجازة والماستر للعام الجامعي 2022 – 2023 وفقًا للمؤهلات الآتية:
أستاذ متخصص في الاقتصاد من حملة الدكتوراه في الاقتصاد
أستاذ متخصص في الإحصاء من حملة الدكتوراه في الإحصاء
أستاذ متخصص في إدارة الفنادق من حملة الماستر على الأقل في إدارة الفنادق مع وحدة مسار في الاختصاص، إضافة إلى خبرة عملية لا تقل مدتها عن خمس سنوات في أحد أو كافة المجالات الآتية: إدارة الحفلات Banqueting ، الاستشارات والدراسات الفندقية وإدارة فنادق خمسة نجوم
أستاذ متخصص في الإرشاد السياحي من حملة الدكتوراه في الاختصاص مع وحدة مسار في الاختصاص، إضافة إلى خبرة كمرشد سياحي مدة خمس سنوات على الأقل
أستاذ متخصص في الإدارة المالية من حملة الدكتوراه في الإدارة المالية
تُقدّم الطلبات بدءًا من الإثنين بتاريخ 7 تشرين الثاني 2022 حتى نهار الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 في أمانة سر الكلية/نزلة السلطان ابراهيم، بين التاسعة صباحًا والواحدة ظهرًا باستثناء يوم الجمعة.