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لبنان

انخفاض اسعار المحروقات في لبنان.. هكذا اصبحت

Lebanon 24
03-11-2022 | 05:29
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اصدرت وزارة الطاقة اسعار المحروقات لليوم الخميس، حيث انخفضت الاسعار جميعها وجاءت على الشكل التالي: 
 
بنزين95 :720000 (-2000)
بنزين 98 :736000 (-2000)
مازوت :853000 (-2000)
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غاز:424000 (-2000)
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