انخفاض اسعار المحروقات في لبنان.. هكذا اصبحت

اصدرت وزارة الطاقة اسعار المحروقات لليوم الخميس، حيث انخفضت الاسعار جميعها وجاءت على الشكل التالي:

بنزين95 :720000 (-2000)

بنزين 98 :736000 (-2000)

مازوت :853000 (-2000)

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غاز:424000 (-2000)