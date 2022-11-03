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لبنان

وزير المال يوقّع التحويلات الخاصة لصالح "الضمان"

Lebanon 24
03-11-2022 | 05:26
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وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل التحويلات الخاصة بصرف /400.000.000.000/ مليار ليرة لبنانية لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كبدل نفقات مرض وأمومة، وقد أخذت التحويلات طريقها لتنفيذ الإجراءات التي تضع المبلغ المذكور في حساب الصندوق في غضون ال 48 ساعة المقبلة.
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