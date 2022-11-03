وزير المال يوقّع التحويلات الخاصة لصالح "الضمان"

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل التحويلات الخاصة بصرف /400.000.000.000/ مليار ليرة لبنانية لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كبدل نفقات مرض وأمومة، وقد أخذت التحويلات طريقها لتنفيذ الإجراءات التي تضع المبلغ المذكور في حساب الصندوق في غضون ال 48 ساعة المقبلة.

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