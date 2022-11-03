سامي الجميل: لهذا السبب انسحبنا من الجلسة

اعتبر النائب سامي الجميّل بعد انسحاب كتلة "الكتائب" من الجلسة النيابية المخصصة لتلاوة ومناقشة الرسالة الرئاسية التي أرسلها الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون قبل مغادرته القصر الجمهوري في بعبدا وانتهاء مدة ولايته الرئاسية، ان "الهدف من هذه الجلسة خلق اشكال طائفي بين اللبنانيين وانطلاقا من هنا رفضنا الجلسة وانسحبنا منها اعتراضًا على عقد جلسة وعدم انتخاب رئيس من خلالها".

وقال الجميل: "يتحوّل المجلس النيابي عند الفراغ الدستوري الى هيئة ناخبة وبالتالي لا يحق بحسب المادة 75 القيام بأي عمل آخر الا انتخاب رئيس للجمهورية وهذا ما كان يفترض حصوله اليوم".

وتابع الجميل: "الدستور واضح بأن الفراغ يجب أن يتم ملؤه وليس تنظيمه والمطلوب ان يتجه البلد الى الفوضى والتوترات ورفضنا بالسياسة وبالدستور هذه الجلسة وانسحبنا اعتراضا على عقد أي جلسة خارج انتخاب رئيس للجمهورية".