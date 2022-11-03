Advertisement

لبنان

الطقس خريفي مستقر… متى يتحوّل الى متقلّب؟

Lebanon 24
03-11-2022 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1007066-638030727777571136.jpg
Doc-P-1007066-638030727777571136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  قليل الغيوم خلال النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل عل الساحل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تكون ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.
Advertisement

وجاء في النشرة  الاتي:

- الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الإثنين حيث يتأثر بنخفض جوي مركزه الجزر اليونانية يؤدي الى طقس متقلب.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم خلال النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تكون ضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر حتى فترة الغروب.


الجمعة : قليل الغيوم خلال النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل عل الساحل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تكون ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

السبت:  مشمس إجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحراة على الساحل واستقرارها فوق الجبال وفي الداخل.

الأحد: قليل الغيوم وارتفاع في نسبة الرطوبة مع تكون الضباب على المرتفاعت بدءا من بعد الظهر، يتحول تدريجيا بدءا من المساء الى غائم جزئيا فغائم مع اقتراب المنخفض الجوي وتكون الأجواء مهيأة فجر يوم الإثنين لهطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية مع نشاط في سرعة الرياح.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 27 ردجة. 

- الرياح السطحية:  شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، متوسط على الجبال فترة الغروب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 % .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس:  6,00

- ساعة غروب الشمس: 16,43
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:40 | 2022-11-03
08:00 | 2022-11-03
06:00 | 2022-11-03
09:12 | 2022-11-03
09:11 | 2022-11-03
09:02 | 2022-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website