الطقس خريفي مستقر… متى يتحوّل الى متقلّب؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم خلال النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل عل الساحل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تكون ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

- الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الإثنين حيث يتأثر بنخفض جوي مركزه الجزر اليونانية يؤدي الى طقس متقلب.معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة.الخميس: قليل الغيوم خلال النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تكون ضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر حتى فترة الغروب.الجمعة : قليل الغيوم خلال النهار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل عل الساحل، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تكون ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.السبت: مشمس إجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحراة على الساحل واستقرارها فوق الجبال وفي الداخل.الأحد: قليل الغيوم وارتفاع في نسبة الرطوبة مع تكون الضباب على المرتفاعت بدءا من بعد الظهر، يتحول تدريجيا بدءا من المساء الى غائم جزئيا فغائم مع اقتراب المنخفض الجوي وتكون الأجواء مهيأة فجر يوم الإثنين لهطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية مع نشاط في سرعة الرياح.- الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 27 ردجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.- الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، متوسط على الجبال فترة الغروب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 % .- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,00- ساعة غروب الشمس: 16,43