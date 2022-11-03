عز الدين: لتفعيل تطبيق منع استخدام الكولستين في القطاع الحيواني في لبنان

طالبت منسقة هيئة التنمية المستدامة النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين، وزارة الزراعة "بضم فحص مادة الكوليستين الى قائمة الفحوصات الالزامية التي تخضع لها المنتجات الحيوانيه المستوردة على الحدود اللبنانية، على ان يتحمل المستورد كلفتها".

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وطالبت وزارة الصحة "بوضع الكوليستين ضمن قائمة الفئات التي تعمل الوزارة على رصدها ومتابعة استخدامها وتحليل التقارير الواردة بشأنها وإصدار التعاميم اللازمة بخصوصها ونشر الوعي حول ظروف استعمالها".



كلام عز الدين جاء عقب اجتماع هيئة التنمية المستدامة النيابية والتي حضرها ممثلون عن وزارتي الزراعة والصحة والمجلس الاعلى للجمارك وباحثون من كلية الزراعة في الجامعة الاميركية في بيروت.



وخصص الاجتماع للبحث في كيفية ومدى تطبيق القرار الذي صدر في نيسان الماضي عن وزير الزراعة والذي يقضي بمنع استخدام الكوليستين في قطاع الدواجن والقطاع الحيواني.



واوضحت عز الدين ان "تقارير صدرت عن الجهات المعنية اوضحت ان لبنان يستورد دواجن من دول لا تحظر الكوليستين ما يشكل خرقا للقرار الوزاري، اضافة الى ان واقع موظفي القطاع العام اللبناني حال دون تمكن موظفي وزارة الزراعة من الانتقال الى المزارع لأخذ العينات وممارسة الرقابة الكافية على مدى التزام القرار في المزارع اللبنانية".

وأشارت الى ان "المجتمعين تطرقوا للمخاطر المحتملة من انتشار الكوليرا في لبنان واكدوا ضرورة التزام الاجراءات الوقائية وبخاصة فحوص المياه واصلاح البنية التحتية للصرف الصحي وشبكات توزيع المياه، ما يحد من امكان الانتشار الكثيف و يحول دون استيطان الكوليرا في البيئة اللبنانية".