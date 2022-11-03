ماذا طلب نائب "التيّار"... وكيف جاء ردّ برّي؟

طلب عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب سليم عون الإستماع إلى موقف الرئيس نجيب ميقاتي خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون، فردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري "ليش إذا سمعتو كلمتو بتقنعوا انتو؟"

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