23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ماذا طلب نائب "التيّار"... وكيف جاء ردّ برّي؟
Lebanon 24
03-11-2022
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلب عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب سليم عون الإستماع إلى موقف الرئيس نجيب ميقاتي خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون، فردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري "ليش إذا سمعتو كلمتو بتقنعوا انتو؟"
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري يتسلم رسالتي عون وميقاتي بشأن حكومة تصريف الأعمال
Lebanon 24
بري يتسلم رسالتي عون وميقاتي بشأن حكومة تصريف الأعمال
03/11/2022 15:24:10
03/11/2022 15:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكشتاين في بيروت قبل التوجه الى الناقورة.. لقاءات مع عون وميقاتي وبري
Lebanon 24
هوكشتاين في بيروت قبل التوجه الى الناقورة.. لقاءات مع عون وميقاتي وبري
03/11/2022 15:24:10
03/11/2022 15:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: أشكر بري وميقاتي و بو صعب الذي قادَ في الأشهر الأخيرة مع أعضاء الفريق من عسكريين وخبراءَ وفنيين مفاوضات صعبة وقاسية
Lebanon 24
عون: أشكر بري وميقاتي و بو صعب الذي قادَ في الأشهر الأخيرة مع أعضاء الفريق من عسكريين وخبراءَ وفنيين مفاوضات صعبة وقاسية
03/11/2022 15:24:10
03/11/2022 15:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عون أجرى إتصالين هاتفيين مع بري وميقاتي... وهذا ما بحثه معهما
Lebanon 24
عون أجرى إتصالين هاتفيين مع بري وميقاتي... وهذا ما بحثه معهما
03/11/2022 15:24:10
03/11/2022 15:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بري
ميقاتي
عون
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟
Lebanon 24
ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟
09:51 | 2022-11-02
02/11/2022 09:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
15:00 | 2022-11-02
02/11/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ في تسعيرة الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ في تسعيرة الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
10:53 | 2022-11-02
02/11/2022 10:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
06:40 | 2022-11-03
03/11/2022 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف يتطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جرحى... إليكم سبب الإشكال
Lebanon 24
خلاف يتطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جرحى... إليكم سبب الإشكال
15:06 | 2022-11-02
02/11/2022 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:40 | 2022-11-03
مجلس النواب يُوصي حكومة تصريف الاعمال بالمضي قدما بمهامها... ميقاتي: كنت أكثر المتحمسين لتشكيل حكومة
08:00 | 2022-11-03
بري يلغي "مبادرته الحوارية".. هل من "بدائل" مطروحة؟!
06:00 | 2022-11-03
هل تعود السعودية الى لبنان فعلاً؟
09:12 | 2022-11-03
المجلس الدستوريّ يحسم 4 طعون إنتخابيّة... هذا ما قرّره
09:11 | 2022-11-03
المساعدة الاجتماعية.. بشرى للمتقاعدين
09:02 | 2022-11-03
"الزراعة" عممت على المزارعين مستندات هامّة
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
03/11/2022 15:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
03/11/2022 15:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
03/11/2022 15:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact