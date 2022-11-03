سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب

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خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في مجلس النواب، حصل سجال بين رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل وعضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائبة ستريدا جعجع.وفي التفاصيل، عمدت جعجع إلى مقاطعة باسيل أثناء مداخلته عن اعتماد ترشيح المسيحي الذي اختارته الناس لرئاسة الجمهورية، وقالت له "إيدنا بزنارك يلا إمشي بسمير جعجع"، فردّ عليها قائلاً: "ما تشوّشيني"وتابعت جعجع: "حط إيدك على شواربك ويلا ننتخب سمير جعجع"، فأجابها باسيل: "شفنا اللي عندو شوارب بدو داعش والنصرة بسوريا".