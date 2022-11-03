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لبنان

باسيل: التيار الوطني الحر يدافع اليوم عن الدستور كي يبقى على قيد الحياة ولا يقتلوه

Lebanon 24
03-11-2022 | 07:21
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أشار النائب جبران باسيل إلى أنّ "التيار الوطني الحر" يدافع اليوم عن الدستور كي يبقى على قيد الحياة ولا يقتلوه، وندافع عن وثيقة الوفاق الوطني كي تطبق".
 
 
ورأى باسيل بعد إنتهاء جلسة مجلس النواب أنّ "عدم وجود ارادة بتشكيل حكومة ضربة كبيرة للدستور ادت لفراغ رئاسي فوقه فراغ حكومي، وحصل اعتراف من الجميع اليوم بأن الحكومة لم يعد بإمكانها الاجتماع الا اذا حدث امر طارئ بموافقة كل المكونات، فاذا حصلت مصيبة معينة يصبح المكون المعترض متهما، واذا اجتمعت الحكومة نكون كرسنا خرق الدستور".
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واعتبر أنّ "الحالة الفريدة التي نعيشها اليوم ناتجة عن عدم رغبة رئيس الحكومة المكلف بالتأليف، وعدم اعتذاره، وعدم القدرة عن سحب التكليف منه، وهذا ما تسبب بالفراغ المتعمد".
 
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