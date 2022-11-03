باسيل: التيار الوطني الحر يدافع اليوم عن الدستور كي يبقى على قيد الحياة ولا يقتلوه

أشار النائب جبران باسيل إلى أنّ "التيار الوطني الحر" يدافع اليوم عن الدستور كي يبقى على قيد الحياة ولا يقتلوه، وندافع عن وثيقة الوفاق الوطني كي تطبق".

ورأى باسيل بعد إنتهاء جلسة مجلس النواب أنّ "عدم وجود ارادة بتشكيل حكومة ضربة كبيرة للدستور ادت لفراغ رئاسي فوقه فراغ حكومي، وحصل اعتراف من الجميع اليوم بأن الحكومة لم يعد بإمكانها الاجتماع الا اذا حدث امر طارئ بموافقة كل المكونات، فاذا حصلت مصيبة معينة يصبح المكون المعترض متهما، واذا اجتمعت الحكومة نكون كرسنا خرق الدستور".

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