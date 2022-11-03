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لبنان

مسيرة جابت شوارع جبل محسن في طرابلس... ما السبب؟

Lebanon 24
03-11-2022 | 07:32
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نفذ اهالي وطلاب منطقة جبل محسن في طرابلس مسيرة جابت الشوارع وذلك إحتجاجاً على وفاة التلميذة ماغي محمود أمس، بعد انهيار سقف غرفة صفها في مدرسة "الاميركان" عليها.
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ماغي محمود

جبل محسن

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