مسيرة جابت شوارع جبل محسن في طرابلس... ما السبب؟

نفذ اهالي وطلاب منطقة جبل محسن في طرابلس مسيرة جابت الشوارع وذلك إحتجاجاً على وفاة التلميذة ماغي محمود أمس، بعد انهيار سقف غرفة صفها في مدرسة "الاميركان" عليها.

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