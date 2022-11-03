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لبنان

عن الطعون الإنتخابيّة... ماذا أعلن رئيس المجلس الدستوريّ؟

Lebanon 24
03-11-2022 | 07:42
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أعلن رئيس المجلس الدستوري طنّوس مشلب للـ"أم تي في"، أنّه "بعد ساعة تقريباً سيُبَتّ ببعض الطعون المُقدَّمة بعدما شارف المجلس على الإنتهاء من بحثها".
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المجلس الدستوري

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