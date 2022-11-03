عن الطعون الإنتخابيّة... ماذا أعلن رئيس المجلس الدستوريّ؟

أعلن رئيس المجلس الدستوري طنّوس مشلب للـ"أم تي في"، أنّه "بعد ساعة تقريباً سيُبَتّ ببعض الطعون المُقدَّمة بعدما شارف المجلس على الإنتهاء من بحثها".

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