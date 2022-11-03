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لبنان

تعميم المستندات المطلوبة لتسجيل منتج جديد لدى وزارة الصناعة

Lebanon 24
03-11-2022 | 07:50
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أصدر المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون تعميماً يتعلّق بطلب "تسجيل منتج جديد لدى وزارة الصناعة والمستندات المطلوبة لذلك".

وجاء في التعميم: "بناء على قراري وزير الصناعة رقم ۱/٧١ تاریخ 2020/11/5 (الشروط الواجب مراعاتها في ما خص السلع المصنّعة محلياً والتي تعرض لأول مرة في الأسواق) ورقم 1/84 تاریخ 30/12/2021 (وجوب تقيّد المصانع الغذائية بشروط التصنيع الجيّد والمواصفات القياسيّة اللبنانية) وتعميم المدير العام رقم ۲/۱۹ تاریخ ۲۰۲۲/۳/۳۱ (المستندات المطلوبة لتسجيل منتج جديد لدى وزارة الصناعة)،
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يتوجب على المصانع العاملة في لبنان التي تقوم بعرض منتجات جديدة لها لأول مرة في الأسواق، التثبت من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما في ذلك شهادات المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو أي مرجع معتمد دولياً لإصدار شهادات المطابقة بحسب أنواع المنتجات والفحوصات المناسبة لها، للإستحصال على موافقة مسبقة من قبل وزارة الصناعة قبل عرضها للبيع.

لذلك، على المصنع المعني التقدم بطلب تسجيل خطّي لدى وزارة الصناعة، مرفقاً بالمستندات المصدّق عليها وفقاً للأصول تبعاً للنموذج المرفق بهذا التعميم والخاص بطلب تسجيل منتج جديد لدى وزارة الصناعة.

- النموذج
- الموضوع: طلب تسجيل منتج جديد في وزارة الصناعة
جانب وزارة الصناعـة
إشارة إلى الموضوع والمبينين أعلاه، جئت بكتابي هذا طالباً تسجيل:
- المنتج:
- المنتجات التالية:
- عنوان المصنع (منطقة، شارع، رقم هاتف، بريد إلكتروني):.
 
ربطأ نسخة عن:
-المستندات المثبّتة لشخصية مقدّم الطلب،
-الترخيص بالإستثمار أو طلب الحصول على ترخيص بالإستثمار،
-مستندات الرقابة الذاتية لعملية التصنيع لدفعة معيّنة بدءا" من المواد الأولية وصولاً إلى المنتج النهائي والسجلات التي تنتج عن تطبيق هذه الرقابة:
-نتائج الفحوصات المخبرية للمواد الأولية والمنتج/ المنتجات الجديدة،
-أية مستندات إضافية يمكن طلبها والتقيّد بدراسة الملف،
-تعهّد لدى الكاتب العدل بالالتزام بالجودة وبالمواصفات القياسية اللبنانية الأفقيّة والخاصة بالمنتج/ المنتجات وبالقرارات الصادرة عن وزير الصناعة طوال فترة الإنتاج.
الإسم والتوقيع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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