23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعميم المستندات المطلوبة لتسجيل منتج جديد لدى وزارة الصناعة
Lebanon 24
03-11-2022
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون تعميماً يتعلّق بطلب "تسجيل منتج جديد لدى وزارة الصناعة والمستندات المطلوبة لذلك".
وجاء في التعميم: "بناء على قراري وزير الصناعة رقم ۱/٧١ تاریخ 2020/11/5 (الشروط الواجب مراعاتها في ما خص السلع المصنّعة محلياً والتي تعرض لأول مرة في الأسواق) ورقم 1/84 تاریخ 30/12/2021 (وجوب تقيّد المصانع الغذائية بشروط التصنيع الجيّد والمواصفات القياسيّة اللبنانية) وتعميم المدير العام رقم ۲/۱۹ تاریخ ۲۰۲۲/۳/۳۱ (المستندات المطلوبة لتسجيل منتج جديد لدى وزارة الصناعة)،
Advertisement
يتوجب على المصانع العاملة في لبنان التي تقوم بعرض منتجات جديدة لها لأول مرة في الأسواق، التثبت من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما في ذلك شهادات المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو أي مرجع معتمد دولياً لإصدار شهادات المطابقة بحسب أنواع المنتجات والفحوصات المناسبة لها، للإستحصال على موافقة مسبقة من قبل وزارة الصناعة قبل عرضها للبيع.
لذلك، على المصنع المعني التقدم بطلب تسجيل خطّي لدى وزارة الصناعة، مرفقاً بالمستندات المصدّق عليها وفقاً للأصول تبعاً للنموذج المرفق بهذا التعميم والخاص بطلب تسجيل منتج جديد لدى وزارة الصناعة.
- النموذج
- الموضوع: طلب تسجيل منتج جديد في وزارة الصناعة
جانب وزارة الصناعـة
إشارة إلى الموضوع والمبينين أعلاه، جئت بكتابي هذا طالباً تسجيل:
- المنتج:
- المنتجات التالية:
- عنوان المصنع (منطقة، شارع، رقم هاتف، بريد إلكتروني):.
ربطأ نسخة عن:
-المستندات المثبّتة لشخصية مقدّم الطلب،
-الترخيص بالإستثمار أو طلب الحصول على ترخيص بالإستثمار،
-مستندات الرقابة الذاتية لعملية التصنيع لدفعة معيّنة بدءا" من المواد الأولية وصولاً إلى المنتج النهائي والسجلات التي تنتج عن تطبيق هذه الرقابة:
-نتائج الفحوصات المخبرية للمواد الأولية والمنتج/ المنتجات الجديدة،
-أية مستندات إضافية يمكن طلبها والتقيّد بدراسة الملف،
-تعهّد لدى الكاتب العدل بالالتزام بالجودة وبالمواصفات القياسية اللبنانية الأفقيّة والخاصة بالمنتج/ المنتجات وبالقرارات الصادرة عن وزير الصناعة طوال فترة الإنتاج.
الإسم والتوقيع".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟
Lebanon 24
ماذا قال الرئيس الجزائري لميقاتي بعد إنتهاء كلمته؟
09:51 | 2022-11-02
02/11/2022 09:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
15:00 | 2022-11-02
02/11/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ في تسعيرة الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ في تسعيرة الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
10:53 | 2022-11-02
02/11/2022 10:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
06:40 | 2022-11-03
03/11/2022 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف يتطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جرحى... إليكم سبب الإشكال
Lebanon 24
خلاف يتطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جرحى... إليكم سبب الإشكال
15:06 | 2022-11-02
02/11/2022 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:40 | 2022-11-03
مجلس النواب يُوصي حكومة تصريف الاعمال بالمضي قدما بمهامها... ميقاتي: كنت أكثر المتحمسين لتشكيل حكومة
08:00 | 2022-11-03
بري يلغي "مبادرته الحوارية".. هل من "بدائل" مطروحة؟!
06:00 | 2022-11-03
هل تعود السعودية الى لبنان فعلاً؟
09:19 | 2022-11-03
فرنجيه استقبل نقيب صيادلة لبنان
09:12 | 2022-11-03
المجلس الدستوريّ يحسم 4 طعون إنتخابيّة... هذا ما قرّره
09:11 | 2022-11-03
المساعدة الاجتماعية.. بشرى للمتقاعدين
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
03/11/2022 15:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
03/11/2022 15:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
03/11/2022 15:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact