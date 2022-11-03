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لبنان

النبطية... اجتماع للبحث في اجراءات الوقاية من تفشي الكوليرا

Lebanon 24
03-11-2022 | 07:52
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عقد محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه اجتماعا عاما في قاعة الصحافي عباس بدر الدين ، في مركز اتحاد بلديات الشقيف، للبحث في الاجراءات المطلوبة للوقاية من تفشي الكوليرا، في  حضور  قائم مقام بنت جبيل شربل العلم، قادة الاجهزة الامنية في النبطية، ممثلي وزارات الصحة والزراعة والتربية والطاقة، رؤساء اتحاد البلديات في المحافظة ورؤساء البلديات وممثلين عن الصليب الاحمر  والدفاع المدني واليونيسيف وهيئات صحية.  

وتحدث فقيه عن "الخطوات المطلوبة من اتحادات البلديات والبلدات للوقاية من الكوليرا، اضافة الى التنسيق مع الصليب الاحمر من اجل تعقيم الابار والصهاريج وخزانات المياه ونقل الافراد الى المستشفيات وتدريب فريق العمل البلدي والتنسيق بين المحافظة والبلديات واتحادات البلديات".

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المصدر: الوكالة الوطنية
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