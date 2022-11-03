وفد من الاتحاد العمالي العام في سوريا.. والسبب؟

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زار وفد قيادي من الاتحاد العمالي العام في لبنان، العاصمة السورية دمشق، حيث قام بواجب التعزية للامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس اتحاد عمال سوريا جمال القادري بوفاة والدته .وشارك في التعزية عضو المجلس الاعلى اللبناني السوري احمد الحاج حسن.وكانت فرصة للقاء القيادات النقابية في القطر الشقيق.