لقاء وزير المالية ووفد الإتحاد الأوروبي.. هذا ما تمّ بحثه

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عرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل للتعاون القائم بين لبنان والاتحاد الأوروبي في ضوء المساهمات التي يقدمها الإتحاد لعدد من القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية.وقد استقبل الخليل في مكتبه وفداً من مفوضي الإتحاد الأوروبي الى لبنان ضم رئيسة التعاون Alessandra Viezzer ورئيسة الفريق الإقتصادي Alessia Squarcella والملحق الإقتصادي Abdel Bitat.وجرى التطرق بالتفصيل إلى المشاريع المنفذة مع الوزارات والمؤسسات والإدارات الرسمية والمراحل التي قطعتها، كما واستعراض آفاق المرحلة المقبلة، واستعداد الإتحاد الأوروبي للمساهمة مستقبلاً في مشاريع عدة إنمائية، مع بدء مرحلة التعافي، وكذلك المساعدة في توفير مناخ من الأمن الإقتصادي والإجتماعي، خصوصاً إذا ما استقرت الأوضاع السياسية وعاد الإنتظام الى عمل المؤسسات الدستورية والمالية.