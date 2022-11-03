الأبيض بحث مع سفير الدنمارك في مشاريع تعاون في القطاع الصحي

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استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض سفير الدنمارك في لبنان كريستوفر فيفيكي وذلك في زيارة تعارف تم خلالها البحث في تطورات وباء الكوليرا والدعم الذي تقدمه الدنمارك للبنان للاستجابة لتفشيه من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.كما تمّ بحث إضافة الى مشاريع التعاون المستقبلية والمتعلقة بالقطاع الصحي.