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لبنان

إشكال بين شقيقين يتطوّر إلى إطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
03-11-2022 | 08:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي في منطقة التل في طرابلس، بين كل من المدعو "ف.ر" وشقيقه "ر.ر"، حيث أقدم الاوّل على إطلاق النار في الهواء، من دون تسجيل إصابات، وفرّ الى جهة مجهولة.
 
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