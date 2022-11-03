إشكال بين شقيقين يتطوّر إلى إطلاق نار في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي في منطقة التل في طرابلس، بين كل من المدعو "ف.ر" وشقيقه "ر.ر"، حيث أقدم الاوّل على إطلاق النار في الهواء، من دون تسجيل إصابات، وفرّ الى جهة مجهولة.

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