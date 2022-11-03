طبيب لبناني بارز يتحدّث عن أمر أساسيّ لمواجهة واحتواء وعلاج "الكوليرا"... إليكم ما قاله

كتب الدكتور عيد عازار عبر حسابه على "تويتر":

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"التشخيص السريع اساسي في مواجهة واحتواء وعلاج الكوليرا.خلال اقل من ساعة فحص ال PCR تم تشخيص المريض، تبلش العلاج وتمت حماية الطاقم الطبي.كل خطة لا تحتوي توافر فحص تشخيصي سريع PCR او Antigen لن تكون ناجحة.بكل بساطة يجب فحص كل حالة اسهال وفحص دوري لكل مصادر المياه والصرف الصحي".