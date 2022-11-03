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لبنان

طبيب لبناني بارز يتحدّث عن أمر أساسيّ لمواجهة واحتواء وعلاج "الكوليرا"... إليكم ما قاله

Lebanon 24
03-11-2022 | 08:49
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كتب الدكتور عيد عازار عبر حسابه على "تويتر":
 
"التشخيص السريع اساسي في مواجهة واحتواء وعلاج الكوليرا. 
خلال اقل من ساعة فحص ال PCR تم تشخيص المريض، تبلش العلاج وتمت حماية الطاقم الطبي. 
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كل خطة لا تحتوي توافر فحص تشخيصي سريع PCR او Antigen لن تكون ناجحة.بكل بساطة يجب فحص كل حالة اسهال وفحص دوري لكل مصادر المياه والصرف الصحي".
 

لبنان

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