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لبنان

اوضاع النازحين السوريين... بين ابراهيم وايتو

Lebanon 24
03-11-2022 | 08:56
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، وبحث معه في أوضاع النازحين السوريين في لبنان والإجراءات المتبعة لتسهيل العودة الطوعية للراغبين منهم الى وطنهم.
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عباس

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