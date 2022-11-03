"الزراعة" عممت على المزارعين مستندات هامّة

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أصدرت وزارة الزراعة البيان الآتي: "بعد اطلاق الخطة الوطنية لزراعة القمح في لبنان والتي تمت برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلاً بوزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، يسر وزارة الزراعة أن تعمم على المزارعين الكرام نسخة عن المستندات المطلوبة للحصول على بذار القمح الطري الصالح لصناعة الخبز، بالاضافة إلى صورة عن الطلب الذي يجب تقديمه في مراكز الوزارة، بالاضافة الى نموذج إشعار إستلام طلب للحصول على بذار قمح طري، على ان تتم عملية تقديم الطلبات خلال الاسبوع المقبل".