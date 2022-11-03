المساعدة الاجتماعية.. بشرى للمتقاعدين

أنهت وزارة المالية كل الإجراءات المرتبطة بصرف المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين، عسكريين ومدنيين.





وقد أحالتها الوزارة إلى مصرف لبنان، بحسب بيان صادر عنها، على أن يحيلها المصرف بدوره الى المصارف الخاصة لتسلم الى مستحقيها.

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