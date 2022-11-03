فرنجيه استقبل نقيب صيادلة لبنان

استقبل رئيس تيار "المرده "سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم يرافقه نائبه الدكتور عبد الرحمن مرقباوي والدكتور حليم طيون، بحضور الدكتور جان بطرس.

وقد تناول اللقاء أزمة الواقع الصحي والدوائي في لبنان.