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لبنان

فرنجيه استقبل نقيب صيادلة لبنان

Lebanon 24
03-11-2022 | 09:19
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استقبل رئيس تيار "المرده "سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم يرافقه نائبه الدكتور عبد الرحمن مرقباوي والدكتور حليم طيون،  بحضور الدكتور جان بطرس.
 
وقد تناول اللقاء أزمة الواقع الصحي والدوائي في لبنان.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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