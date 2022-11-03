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لبنان

تخوّف من إنتشار "الكوليرا" في 3 مناطق لبنانيّة... ما هي؟

Lebanon 24
03-11-2022 | 09:39
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قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض "جهدنا ينصبّ اليوم على تفادي بلوغ مرحلة خطيرة في مواجهة "الكوليرا"، وتصريف الأعمال لا يتوقّف عندما يتعلّق الأمر على معالجة الأمور الصحية".
 
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وأعلن الأبيض في حديثٍ للـ"أم تي في" أنّ "ثلاث مناطق أساسية نتخوّف من انتشار "الكوليرا" فيها على نطاق واسع، وهي عكار لا سيّما الجانب الغربي منها وصولاً إلى المنية، والمنطقة الشمالية من بعلبك، ومنطقة بر الياس وضواحيها".
 
وأضاف: "طلبنا إعطاء الأولوية كهربائياً لمحطات ضخّ المياه ومع وصول الفيول العراقيّ من المفترض التوصل إلى حل لهذا الموضوع".
 
 
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