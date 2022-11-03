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لبنان
قائد الجيش استقبل إدكار طرابلسي ورئيس جامعة هايكازيان
Lebanon 24
03-11-2022
|
10:37
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ،النائب الدكتور إدكار الطرابلسي والدكتور القسيس بول هايدوستيان رئيس جامعة هايكازيان، وتناول البحث سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسة العسكرية.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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