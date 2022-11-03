قائد الجيش استقبل إدكار طرابلسي ورئيس جامعة هايكازيان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ،النائب الدكتور إدكار الطرابلسي والدكتور القسيس بول هايدوستيان رئيس جامعة هايكازيان، وتناول البحث سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسة العسكرية.

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