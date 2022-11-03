ميقاتي استقبل نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وسفير النروج

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، منسق الشؤون الإنسانية عمران رضا في السراي الحكومي اليوم.

Advertisement

واعلن رضا بعد اللقاء: "لقد وصلت للتو الى لبنان لتولي مهامي، وكان اللقاء جيد جدا مع الرئيس ميقاتي، وناقشنا فيه مواضيع الساعة والأولويات الملحة ومنها الاستجابة لوباء الكوليرا وسبل الوقاية منه. لقد وصلت منذ يومين إلى لبنان وهذا اللقاء هو لقاء تعارف.واستقبل الرئيس ميقاتي سفير النروج في لبنان مارتن يترفيك وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.