23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالجرم المشهود... سارقا دراجات آلية في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
Lebanon 24
03-11-2022
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار مكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآلية التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق العاصمة، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بتاريخ 1-11-2022 من توقيف مشتبهٍ به في محلّة الروشة، بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة إحدى الدّراجات، ويدعى:
Advertisement
م. م. (من مواليد عام 2005، سوري الجنسية)
أعيدت الدّراجة إلى مالكها وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
وفي سياق منفصل، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود المدعو:
م. ك. (من مواليد عام 2002، سوري الجنسية)
لإقدامه على سرقة دراجة آلية نوع "سويت 125" لون أحمر من محلة عمر بيهم أمام مدخل سباق الخيل، وضبطت بحوزته حبّتين من مادة الكبتاغون.
كما تبيّن بحقه بلاغات توقيف بجرائم أسلحة، سلب، سرقة، وتعاطي المخدرات.
أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
15:00 | 2022-11-02
02/11/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
06:40 | 2022-11-03
03/11/2022 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
10:45 | 2022-11-03
03/11/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيقاف فنانة لبنانية عن الغناء في مصر.. ما السبب؟
Lebanon 24
إيقاف فنانة لبنانية عن الغناء في مصر.. ما السبب؟
04:32 | 2022-11-03
03/11/2022 04:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف يتطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جرحى... إليكم سبب الإشكال
Lebanon 24
خلاف يتطوّر إلى إطلاق نار وسقوط جرحى... إليكم سبب الإشكال
15:06 | 2022-11-02
02/11/2022 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:02 | 2022-11-03
ميقاتي استقبل نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وسفير النروج
05:30 | 2022-11-03
ماذا خسر "التيّار" بعد الخروج من بعبدا... وما هي "استراتيجية" عون وباسيل؟
05:00 | 2022-11-03
رغم النظرة الايجابية تجاه لبنان.. هل تعود العقوبات الأوروبية على مسؤولين لبنانيين؟
13:14 | 2022-11-03
هل ارتفع دولار "صيرفة" اليوم؟
13:10 | 2022-11-03
شيخ العقل والخطيب من دار الطائفة: لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تعالج الازمات المتفاقمة
13:04 | 2022-11-03
سرقة بقوة السلاح في طرابلس.. إليكم التفاصيل
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
03/11/2022 19:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
03/11/2022 19:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
03/11/2022 19:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact