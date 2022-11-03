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لبنان

بالجرم المشهود... سارقا دراجات آلية في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

Lebanon 24
03-11-2022 | 11:16
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار مكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآلية التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق العاصمة، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بتاريخ 1-11-2022 من توقيف مشتبهٍ به في محلّة الروشة، بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة إحدى الدّراجات، ويدعى:
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م. م. (من مواليد عام 2005، سوري الجنسية)
أعيدت الدّراجة إلى مالكها وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وفي سياق منفصل، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود المدعو:

م. ك. (من مواليد عام 2002، سوري الجنسية)
لإقدامه على سرقة دراجة آلية نوع "سويت 125" لون أحمر من محلة عمر بيهم أمام مدخل سباق الخيل، وضبطت بحوزته حبّتين من مادة الكبتاغون.

كما تبيّن بحقه بلاغات توقيف بجرائم أسلحة، سلب، سرقة، وتعاطي المخدرات.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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