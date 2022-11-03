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لبنان
وفاة طفل عمره سنة في بعلبك... المستشفى رفض إدخاله!
Lebanon 24
03-11-2022
|
11:43
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توفي الطفل أسعد مصطفى عز الدين، وعمره سنة واحدة، بعد امتناع مستشفى في بعلبك عن إدخاله بسبب عدم تأمين تكاليف العلاج.
والجدير بالذكر أنّ الطفل كان يُعاني من حرارة وإسهال.
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وطالب أهل الطفل عبر "لبنان 24" وزير الصحة بالتحرك فوراً، وفتح تحقيق بالموضوع.
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